Trump'tan California'ya Cinsiyet Değiştiren Sporcular Uyarısı

Trump'tan California'ya Cinsiyet Değiştiren Sporcular Uyarısı
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ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların California'daki kadın müsabakalarına katılmasına izin verilmesinin federal fonların kesilmesine yol açabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletinin federal fonlarını kesebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini belirterek, bundan memnun olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı, "Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde, California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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