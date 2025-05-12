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Trump, Pentagon'a Boeing 747-8 Uçağı Hediye Edileceğini Açıkladı

Trump, Pentagon'a Boeing 747-8 Uçağı Hediye Edileceğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Boeing 747-8 uçağının Pentagon'a ücretsiz olarak hediye edileceğini duyurdu. Trump, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Katarlı yetkililerin önerisinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti. Bazı Demokratlar ise uçağın etik olup olmadığını sorguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Boeing 747-8 uçağı hediye edileceğini belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında yer alan Katar'ın ülkeye uçak hibe edeceğine ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurguladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Katarlı bir yetkili, önerinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtirken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kabul edilen hediyelerin yasalara uygun şekilde alınacağının altı çizildi.

Öte yandan bazı Demokratlar, söz konusu uçak haberinin Trump'ın Katar'da yeni bir golf tesisi projesi açıklaması ve Orta Doğu turu kapsamında Katar hükümeti yetkilileriyle görüşecek olmasıyla aynı zamana denk gelmesine dikkati çekti.

Demokrat Kongre üyeleri, uçağın fiyatının yaklaşık 400 milyon dolar olduğuna işaret ederek, Trump'ın başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da bu uçağı kullanabilecek olmasının etik olup olmadığını sorguladı.

Trump, paylaşımında Demokratları da hedef alarak, bu işlemin "kamuya açık ve şeffaf" bir işlem olmasına rağmen demokratları rahatsız ettiğini dile getirdi.

Katar Hükümeti sözcülerinden Ali Al-Ansari, konunun ilgili birimler tarafından incelendiğini belirterek, henüz nihai karar alınmadığını vurguladı.

Pentagon ve ABD Adalet Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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