Trump, Marjorie Taylor Greene'yi Eleştirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin dış politika eleştirilerine yanıt vererek, onun 'yolunu kaybettiğini' söyledi ve dış işlerine yeterince zaman ayırmadığını belirtti. Greene ise Trump'ın ekonomi konularına odaklanması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin dış politika odaklılığını eleştiren ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "yolunu kaybettiğini" söyledi.

Oval Ofis'te basına konuşan Trump, dış işlerine "çok fazla zaman ayırmadığını" belirterek, kendisini bu konuda eleştiren Greene'nin "karşı tarafa hizmet ettiğini" ve bu duruma "şaşırdığını" ifade etti.

Trump, Greene'nin "yolunu kaybettiğini" dile getirerek "Marjorie'ye ne oldu bilmiyorum, iyi bir kadındı." dedi.

Trump ayrıca, Başkanlığı daha geniş bir odaklanma gerektiren "dünya çapında bir durum" olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, NBC News'e verdiği röportajda, "Döner kapıdan Beyaz Saray'a gelen yabancı liderleri izlemek Amerikalılara yardımcı olmuyor." demişti.

Ülkedeki fiyatların hala çok yüksek olduğunu ve Trump'ın son zamanlarda dış işlerine verdiği önemden ziyade bu konuya odaklanması gerektiğini söyleyen Greene, bu durumun yaşam maliyetini düşürmediğine işaret etmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
