Trump, Kovid-19 İlaçlarının Verilerini Kamuoyuyla Paylaşmalarını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve diğer firmalardan, ilaçlarının Kovid-19 salgını karşısındaki başarı oranlarına yönelik tartışmaların son bulması için ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmalarını talep etti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olup olmadığı konusunda kamuoyunda görüş ayrılıklarına neden olan Kovid-19 ilaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlaç firmalarının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında piyasaya sürdüğü ürünlerin başarılı olduğunu doğrulamasının önem teşkil ettiğini belirten Trump, "Pfizer ve diğerleri bana olağanüstü veriler gösterdi ama bu sonuçları kamuoyuna göstermiyorlar. Neden?" ifadelerini kullandı.

Trump, firmalara, verilerini derhal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve halkla paylaşarak ilaçların etkilerine yönelik tartışmalara nokta koyma çağrısı yaptı.

Aşılara karşı olumsuz tutumuyla bilinen Robert F. Kennedy Jr'ın başında olduğu ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 5 Ağustos'ta Kovid-19 salgını döneminde başlatılan ve yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.