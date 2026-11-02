Trump, Kanada ile anlaşmaya yakın olduklarını, Keystone XL'in inşa edileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile "ticaret anlaşmasına varmaya çok yakın olduklarını" söyledi.

Trump, seçim mitingi için gittiği Iowa'da havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Kanada ile çok iyi bir anlaşma konseptine sahibiz. Uzun zamandır, 70-75 yıldır Kanada'ya karşı para kaybediyoruz. Şimdi bir anlaşmaya çok yakınız." dedi.

Donald Trump, Kanada ile varılacak olası anlaşma kapsamında ABD'li çiftçilerin tarife ödemesine gerek kalmayacağını, Ottawa yönetiminin Keystone XL petrol boru hattını inşa edeceğini, anlaşmanın Kanada için de olumlu sonuçları olacağını aktardı.

Kanada Başbakanı Carney, dün yaptığı açıklamada, Trump ile iki ülke arasındaki ticaretin geleceğine dair "iyi" bir görüşme yaptıklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ın çevresel nedenlerle iptal ettiği Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istediğini dile getirmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasına olanak sağlayacak boru hattı projesine izin vermişti.

Kaynak: AA