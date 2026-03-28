ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın anlaşma yapmak istediğini ifade etti. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ise, müzakerelerden umutlu olduklarını ve İran'dan bir yanıt beklediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.

İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

Witkoff, İran müzakerelerinden umutlu

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı.

Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

Tarihi maç burada oynanacak
İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali