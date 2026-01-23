Trump: Devasa Bir ABD Filosu İran'a Doğru İlerliyor

WASHINGTON, 23 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen "devasa" bir donanma güçleri bulunduğunu belirtirken, bu gücün kullanılmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Trump perşembe günü İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, "Çok büyük bir deniz gücümüz var. O yöne doğru ilerleyen devasa bir filomuz bulunuyor, öte yandan belki de onu kullanmamıza gerek kalmayacak. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Salı gününe ait gemi takip verileri, ABD'nin USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisi ve beraberindeki üç destroyerin, Asya'dan Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini ortaya koydu.

New York Post'un haberine göre ise Virginia'dan ayrılan USS George H.W. Bush adlı uçak gemisi de Atlantik üzerinden Avrupa'ya doğru seyir halinde bulunuyor.

Çatışmadan uzak durmayı tercih ettiğini yineleyen Trump, "Hiçbir olumsuzluk yaşanmamasını tercih ederim, yine de onları çok yakından izliyoruz" dedi.

Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere uygulanması planlanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin "çok yakında" yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kısa süre önce İran'da rejim değişikliğine yönelik yaptığı çağrı da dahil olmak üzere keskin bir dil kullanan Trump, bu sert ifadelerine karşın müzakerelere açık olduğunu belirtiyor.

Trump, Davos'taki temasları sırasında, "İran tarafı görüşmek istiyor, biz de onlarla görüşeceğiz" dedi.