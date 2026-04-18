Trump, anlaşma sağlanınca İran'a yönelik ablukanın sona ereceğini söyledi

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmasının ardından bu ülkeye yönelik ablukanın kaldırılacağını belirtti.

Abd Başkanı Trump, Arizona eyaletinde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, İranlılarla bu hafta sonu görüşmelerin devam edeceğini ve olumlu bir sonuç beklediklerini vurguladı.

"Pek çok olumlu şey oluyor, buna Lübnan da dahil." diyen Trump, neler olacağını bekleyip göreceklerini kaydetti.

Abd Başkanı, "Anlaşma imzalanır imzalanmaz (İran'a yönelik) abluka kaldırılacak. Ablukanın biteceği zaman o zamandır." değerlendirmesini yaptı.