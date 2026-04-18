Haberler

Trump, anlaşma sağlanınca İran'a yönelik ablukanın sona ereceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmasının ardından ülkeye yönelik ablukanın kaldırılacağını duyurdu. Arizona'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Trump, İranlılarla bu hafta sonu görüşmelerin devam edeceğini ve olumlu bir sonuç beklediklerini vurguladı.

"Pek çok olumlu şey oluyor, buna Lübnan da dahil." diyen Trump, neler olacağını bekleyip göreceklerini kaydetti.

Abd Başkanı, "Anlaşma imzalanır imzalanmaz (İran'a yönelik) abluka kaldırılacak. Ablukanın biteceği zaman o zamandır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

