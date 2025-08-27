Trump, George Soros ve Oğlunu Yargılanması İçin Hedef Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ve oğlunu, ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklemekle suçlayarak yargılanmaları gerektiğini savundu. Trump, açıklamasında Soros'un ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunun "ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği" gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
