Trump: Gazze'ye Binlerce Asker Gönderilecek, 5 Milyar Dolarlık Destek Sağlanacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de güvenliği sağlamak amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü'ne binlerce personel gönderileceğini ve insani yardım ile yeniden yapılanma için 5 milyar dolardan fazla kaynak tahsis edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na üye ülkelerin Uluslararası İstikrar Gücü'ne binlerce asker tahsis ettiğini doğruladı.

Trump, söz konusu personelin Gazze'de kurulacak yerel polis gücü ile iş birliği yaparak güvenlik ve barışı sağlamaya katkıda bulunacağını belirtti. Trump ayrıca, Gazze'de insani yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
