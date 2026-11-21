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ABD Başkanı Donald Trump, 14-15 Aralık'ta Florida'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne "20 liderin tamamının" katılacağını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılmasını beklediğini ima etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği bir etkinlikte, gelecek ay Miami'de gerçekleştirilecek G20 zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu zirvenin uluslararası düzeyde önemli bir buluşma olacağını ifade ederek, "Dünyanın en önemli 20 liderinin hepsi orada olacak." dedi.

Donald Trump'ın "20 liderin tamamı" şeklindeki ifadesi, ABD medyasında, "Trump, Putin'in de zirveye katılmasını bekliyor" şeklinde yorumlandı.

Miami'de 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getirecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili son açıklamasında, zirveye katılıp katılmamayı henüz değerlendirdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA