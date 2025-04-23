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Trump, Fed Başkanı Powell'ı Görevden Alma Planı Yok Dedi

Trump, Fed Başkanı Powell'ı Görevden Alma Planı Yok Dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma düşüncesinin olmadığını belirtti. Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına, daha önce faiz oranlarını düşürme konusunda geç kalmakla suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylediği Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getiren Trump, Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump, 17 Nisan'da, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını ve hatalı olduğunu" belirterek işine bir an önce son verilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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