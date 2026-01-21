Haberler

Trump Erdoğan'la Görüşmesini Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini 'çok iyi' olarak nitelendirdi. Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." dedi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Davos'a katılmak için yola çıkan Trump'ın uçağında korkutan arıza

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti

Tarihi maç! Manchester City'i resmen darmadağın ettiler
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Trump'tan 'Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

Ünlü çift Davos'a damga vurdu: El ele geldiler