Trump Erdoğan'la Görüşmesini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." dedi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.