Trump, Warner Bros. Discovery'nin satışı sürecinde "CNN'in satılması gerektiğini" savundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Warner Bros. Discovery'nin satış sürecinde CNN'in satılması gerektiğini savundu. Trump, mevcut CNN yönetimini eleştirirken, şirketin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Warner Bros. Discovery'nin satılması sürecinde bu şirketin çatısı altında bulunan "CNN'in satılması gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Warner Bros. Discovery'nin satılması sürecine ilişkin bir soruya yanıt verirken, CNN kanalının satılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Satış sürecinin nihai aşamasına müdahil olabileceğini ancak şu anda herhangi bir şekilde sürece karışmadığını ifade eden Trump, "Bence CNN satılmalı, çünkü şu anda CNN'i yönetenler, benim görüşüme göre ya yozlaşmış ya da yetersiz." şeklinde konuştu.

CNN'in kendi aleyhinde "yalan haberler" yaptığını savunan Trump, "Bu utanç verici. Bu yüzden, aynı şirketin CNN'i satın almasını istemem çünkü şu anda çok fazla paraları yok, ama tekliflere bakılırsa şirketin değeri var sanırım." değerlendirmesini yaptı.

Warner Bros. Discovery şirketinin Netflix'e mi Paramount'a mı satılacağı sürecini takip ettiğini kaydeden Trump, duruma bağlı olarak sürece müdahil olup olmayacağına karar vereceğini belirtti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Paramount Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison'ın, Beyaz Saray'a yaptığı son ziyaretinde, Başkan Trump'a, Netflix yerine Warner Bros. Discovery'yi satın almalarına izin vermesi halinde, Warner Bros. Discovery çatısı altında bulunan "CNN'i tamamen yenileyeceğine" söz verdiği iddia edilmişti.

