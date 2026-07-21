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Trump'ın yaklaşık 60 ülkeye yüzde 12,5'e varan gümrük vergisi getireceği iddia edildi

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Financial Times, Trump'ın süresi dolmak üzere olan yüzde 10 küresel vergi yerine bazı ülkelere yeni gümrük vergileri getireceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içerisinde bazı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, şubatta yürürlüğe koyduğu ve süresi dolmak üzere olan tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisinin yerine bazı ülkelere yenilerini koymayı planladığı iddiasına yer verildi.

Haberde, Trump'ın bu kapsamda yaklaşık 60 ülkeye bu hafta içerisinde yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergisi getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Trump'ın küresel gümrük vergileri

ABD Başkanı Trump, şubat ayında tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin karara imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kararla Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilmişti.

Bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilen açıklamada, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Söz konusu gümrük vergisinin süresi, 150 günlük kapsamın ardından 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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