Trump, Başkanlık Görevindeki 100. Gününü Michigan'da Kutladı

- Trump, başkanlığının 100. gününü Michigan'da kutladı

MİCHİGAN - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevindeki 100. gününü Michigan eyaletinin Warren kentinde düzenlediği geniş katılımlı mitingle kutladı. Macomb Spor ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen mitinge binlerce kişi akın ederken, Trump konuşmasında ekonomi, göç, ulusal güvenlik ve dış politika başlıklarında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Mitingde "Amerika'nın altın çağı başlıyor" diyen Trump, politikalarının merkezine Amerikan işçisini, sınır güvenliğini ve ekonomik bağımsızlığı koyduklarını vurguladı.

"Otomobilde yerli üretimi destekliyoruz"

Konuşmasında Michigan'daki otomotiv sektörüne özel vurgu yapan Trump, otomobil üreticileriyle yaptığı görüşmeler sonucu imzaladığı başkanlık kararnamesiyle üreticilere geçici tarife kolaylığı sağladığını açıkladı. "Amerika artık kendi otomobilini üretmeli. Kanada ve Meksika'dan gelen araçları sübvanse etmek istemiyoruz" diyen Trump, Michigan'ın otomotivdeki tarihi liderliğini yeniden kazanacağını söyledi.

"Sınır tarihinin en güvenlisi"

Göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde sınır güvenliği konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Trump, "Güney sınırında muazzam bir dönüşüm yaşandı. Eski yönetim Amerika'yı çetelere teslim etmişti. Biz bu ihaneti durdurduk. Tarihin en güvenli sınırını oluşturduk. Yasadışı geçişleri yüzde 99.9 oranında azalttık" dedi. Trump ayrıca "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı yeniden aktive ettiklerini belirterek, "Terör örgütü üyelerini ve çete bağlantılı yasadışı göçmenleri sınır dışı ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump, göreve gelir gelmez "Laken Riley Yasası"nı onayladığını ve bu yasa kapsamında hafif suç işleyen göçmenlerin de tutuklandığını belirtti. "En azılı suçluları El Salvador'daki cezaevlerine yolladık. Halkın bizden beklentisi buydu" diyen Trump, bazı yargıçların sürece müdahale etmeye çalıştığını ancak halkın yanlarında olduğunu söyledi.

"350 bin istihdam sağladık, Amerikan işçisi yeniden öncelikli"

Trump, 3 aylık dönemde 350 bin istihdam sağlandığını açıklayarak, "Yıllar sonra ilk kez Amerikan doğumlu işçilere yabancılardan daha fazla iş sağladık. İstihdamı öldüren düzenlemeleri kaldırıyoruz. Herkesin daha iyi durumda olmasını istiyorum, ama öncelik Amerikan vatandaşı" diye konuştu. "Çin'in Amerikan işlerini çalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Çin ile ticari ilişkilerde uygulanan tarifelerin süreceğini belirten Trump, "Çin tarihin en büyük ekonomik hırsızlığını yaptı. Biz tarifelerle bunu durdurduk. Adil bir anlaşma istiyoruz ama milyarlarca dolar kaybedeceğimiz bir anlaşmaya imza atmayız" dedi. Çelik ve alüminyum sektörlerini de gümrük tarifeleriyle koruma altına aldıklarını ekledi.

Elon Musk ve Mehmet Öz'e özel teşekkür

Trump konuşmasında, bazı isimlere özel parantez açtı. Elon Musk için "Harika bir Amerikalı" ifadesini kullanan Trump, Musk'ın DOGE projesiyle yönetime 150 milyar dolarlık tasarruf sağladığını söyledi. Mehmet Öz için "Harvard mezunu, çok başarılı bir doktor" diyen Trump, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e de övgü dolu sözler sarf etti.

"Mars'a ABD bayrağını biz taşıyacağız"

Konuşmasının son bölümünde ABD'nin savunma ve uzay politikalarına değinen Trump, "Altın Kubbe savunma sistemini kurarak ülkemizi uzun vadeli tehditlerden koruyacağız. Amerikan astronotları bir gün Mars'a ABD bayrağını dikecek" dedi.

Trump, miting konuşmasını "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. Halkın sesiyle geldik. Amerika yeniden zengin, güçlü, sağlıklı, gururlu, güvenli ve harika bir ülke olacak. Bu sadece bir başlangıç." sözleriyle tamamladı.

Mitinge yoğun katılım, üst düzey güvenlik

Macomb Spor ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen mitingde, girişlerde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Katılımcıların büyük bölümü ellerinde "Amerika'yı yeniden harika yap" yazılı pankartlar taşıdı. Etkinlik esnasında, içeride Trump karşıtı slogan atan bir genç, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınarak alandan çıkarıldı. Dışarıda ise onlarca protestocu, Trump ve Elon Musk'ı hedef alan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.