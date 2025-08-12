Trump, Altının Gümrük Vergisinden Muaf Olacağını Açıkladı

NEW YORK, 12 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, altının gümrük vergisinden muaf tutulacağını söyledi. Açıklamanın ardından altın vadeli işlem fiyatlarında belirgin düşüş yaşandı.

Trump pazartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı kısa açıklamada, "Altın, gümrük vergisine tabi olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin 1 kiloluk ve 100 onsluk altın külçelerini gümrük vergisine tabi olacak şekilde sınıflandıracağı yönünde spekülasyonlar çıkmıştı. Bu spekülasyonların ardından İsviçre gibi kilit öneme sahip altın ticareti ve altın işleme merkezlerinden gönderilen külçelerle desteklenen altın vadeli işlem fiyatları perşembe ve cuma günü kayda değer şekilde yükselmişti.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören ağustos tarihli altın vadelileri pazartesi günü yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

ABD, kısa süre önce İsviçre'den ithal edilen mallara yüzde 39 gümrük vergisi getirmişti. Önemli düzeyde altın rezervlerine sahip olan İsviçre, uluslararası piyasada altın vadeli işlemlerinin seyrinde kilit rol oynuyor.