Trendyol Süper Lig'deki maçları kaçak yayınlayan zanlı gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig maçlarını internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren şüpheli, İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
