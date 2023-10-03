Trendyol, kış koleksiyonunda Sagaza Studio ile 5. kez iş birliği yaptığını duyurdu. Koleksiyonda zamansız ürünler yer alıyor.

Trendyol, Sagaza Studio ile 5. kez iş birliği yapıyor

Trendyol, Türkiye'den dünyaya açılan ünlü moda markası Sagaza ile rahatlığına ve şıklığına özen gösteren kadınlara Sonbahar - Kış sezonu için özel koleksiyon hazırladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Sagaza Studio x Trendyol koleksiyonu 65 parçadan oluşan güçlü ve özgüvenli hissettirecek parçalarıyla ön plana çıkıyor.

Sagaza Studio yeni koleksiyonunda genç, karakterli aynı zamanda feminen duruşundan ödün vermeyen ve kendine güvenen kadınları yansıtarak parizyen bir stili Türk kadınına uyarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sagaza Studio Baş Tasarımcısı Zelia Kaçar, "Özellikle ceketlerimizdeki, couture işçiliğindeki kalıp detaylarını hazır giyime aktarmanın hazzını ve gururunu taşıyorum. Trendyol'un bu anlamda da beni destekleyip kesinlikle hiçbir zorluktan kaçınmaması beni inanılmaz motive ediyor. Dolayısıyla istediğim ürünlerin istediğim formda hazır giyime bu şekilde yansımasını görebilmek, böyle multi bir online satış platformunda, özel bir koleksiyonla yer alması çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Trendyol için hazırladıkları maskülen elbiseler olduğunu aktaran Kaçar, "Bu elbiseleri feminen formla maskülen kumaşlarla yorumlayarak kadını daha güçlü ve kimlikli gösterebilme amacıyla tasarladık. Feminenliğinden de ödün vermemesini sağladığımız, özel cep detayları, kemer detayları ve kup detaylarıyla couture işçiliğine sahip bir elbise grubu.

Ayrıca bu seneki iç çamaşırı koleksiyonumuzun gerçekten kalıp ve logomanya anlamında güzel bir imza olduğunu düşünüyorum. Ceketlerin içerisine kullanarak gündüzden geceye rahatlıkla taşınabilecek özel bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarladık." şeklinde konuştu.