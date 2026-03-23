Trabzon'da 31 bin 303 kişi TRAMAR'dan alışveriş yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren TRAMAR'dan ramazanda 31 bin 303 kişinin alışveriş yaptığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ramazanda TRAMAR'a ilgi gösterdiği belirtildi.

İnsanların temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla 2024'te hizmete açılan marketin, özellikle kırmızı et satışlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, ramazan boyunca TRAMAR'dan alışveriş yapan kişi sayısının 31 bin 303'e ulaştığı ve 66 bin 56 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Piyasaya kıyasla ortalama yüzde 30 daha uygun fiyat politikasıyla hizmet veren TRAMAR'da, sadece et değil birçok temel gıda ürünü de indirimli olarak raflarda yer alıyor. Et ve et ürünlerinde yüzde 30, süt ve süt ürünlerinde yüzde 15, yağda yüzde 20, çayda yüzde 10, zeytinde yüzde 15, unlu mamullerde yüzde 35, sürülebilir krema ve balda ise yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor. Pazar günleri kapalı olan TRAMAR, haftanın altı günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor."