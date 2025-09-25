Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Öğrenci Toplulukları Toplantısı Gerçekleşti

Trakya Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öğrenci toplulukları toplantısını gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrenci topluluklarının üniversitenin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, WONCA Avrupa Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öğrenci toplulukları, akademik danışmanlar ve topluluk başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi Yaşam Merkezi Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, toplulukların yıl içinde gerçekleştireceği etkinlikler, süreçler ve talepler ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrenci topluluklarının önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öğrencilik yıllarında unutulmaz deneyimlerin topluluk faaliyetleri sayesinde kazanıldığını aktaran Hatipler, bu gayretlerin Trakya Üniversitesi bayrağını daha yukarılara taşıyacağına inandığını ifade etti.

TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence ise üniversite hayatının yalnızca akademik başarılarla değil, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de şekillendiğini vurguladı.

Yence, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik 112 kültür ve 26 spor topluluğu olduğunu belirtti.

TÜ Öğretim Üyesi Öztora WONCA Avrupa Yönetim Kurulu'nda

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, Avrupa Aile Hekimliği Birliği (WONCA Avrupa) Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle yeniden seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki aile hekimlerinin akademik ve bilimsel topluluğu olan WONCA Avrupa, 47 üye ülke ve 90 bini aşkın aile hekimini temsil ediyor.

WONCA Avrupa Yönetim Kurulu, üyelerini temsil etmek üzere seçilen 10 kişiden oluşuyor.

Prof. Dr. Öztora, 3 yıl boyunca birliğin yönetim kurulunda yer alacak.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
500
