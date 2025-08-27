Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da Yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı Tekirdağ'da düzenlendi. Valiler, belediye başkanları ve ticaret odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2025 ara faaliyet raporu ve yeni teşvik sistemi kapsamında 'Yerel Kalkınma Hamlesi' yatırım konuları ele alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinde düzenlenen toplantı, Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından, ajansın 2025 ara faaliyet raporu görüşüldü.

Daha sonra yeni teşvik sistemi kapsamında illerde önerilen "Yerel Kalkınma Hamlesi" yatırım konuları ele alındı ve 2026 dönemi için seçilecek yatırım konularına hazırlık çalışmaları planlandı.

