Trakya Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi

Trakya Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, bölgesel kalkınma projeleri ve ajansın yıl sonu faaliyet planı değerlendirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2025 yılı ekim ayı olağan toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bölgesel kalkınma projeleri ve ajansın yıl sonu faaliyet planı değerlendirildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
