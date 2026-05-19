Trakya'da Motorlu Taşıt Sayısı 785 Bini Aştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 785 bin 287'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de nisan ayında 182 bin 34 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 181 bin 614, Edirne'de 212 bin 10, Tekirdağ'da ise 391 bin 663 oldu.