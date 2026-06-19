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Trakya'da arpa hasadı mesaisi sürüyor

Trakya'da arpa hasadı mesaisi sürüyor
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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Trakya'da arpa hasadı sürüyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 150 bin dönüm alanda yapılan hasatta, bereketli yağışlar sayesinde geçen yıla göre rekolte artışı öngörülüyor. Çiftçiler yüksek verimden memnun.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da arpa hasadı mesaisi devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu yıl yaklaşık 150 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Sezon başında toprakla buluşan ve ilkbaharda düşen bereketli yağışların da etkisiyle sağlıklı bir gelişim dönemi geçiren üründe, geçen yıla oranla rekolte artışı bekleniyor.

Tarlalarda hız kazanan ve bölgede yaklaşık 15 gün sürmesi öngörülen arpa hasadının tamamlanmasının ardından çiftçiler, bu kez buğday hasadı için tarlaya girecek.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bu yılki yağışların hububat gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Özellikle arpada şu anki verim tablosunun oldukça sevindirici olduğunu vurgulayan Şaylan, yüksek verim beklediklerini ifade ederek, tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Levent Kuşçu ise tarlasında gerçekleştirdiği hasatta verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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