Traktöre yapılmayan bakımın maliyeti 100 bin liradan başlıyor

Eskişehir'de 28 yıldır traktör tamiri ve bakımı yapan Serhat Kaya :

"Bakım yapılmayan traktör 20 litreye yakın yakıt fazla yakabiliyor"

"10-15'e beygire kadar güç olarak düşüyor"

"Kar suyu biraz kaporta aksamını mahvediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 28 yıldır tarım makinesi tamiri ve bakımı yapan Serhat Kaya, kışın kullanılmayacak olan traktörlere mutlaka bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Hasat döneminin ardından tarla ekim işlemlerini tamamlayan çitçiler, kış dönemine girilmesiyle traktör garaja çekilmeye başlandı. Tarım işlerinde sıkça kullanılan traktör ve diğer aletler bu dönemde oldukça yıpranıyor. Bir dahaki döneme kadar kullanılmayacak olan traktörlere bakım yapılması önem taşıyor. Eskişehir'de 28 yıldır traktör tamiri ve bakımı yapan Serhat Kaya, bakım konusunda uyarılarda bulunurken. Doğru bakımın traktör parça sağlığına yararlarına değindi. Bakım yapılmayan traktörlerin, 20 litreye kadar fazla yakıt yaktığını belirten Kaya, ayrıca çıkabilecek muhtemel sorunların 100 bin liradan başladığının altını çizdi.

"Mekanik olarak onları kontrol ediyoruz"

Yağ bakımının öneminden bahseden Serhat Kaya, bakımlarda mekanik ve elektrik aksamın kontrol edildiğinin altını çizdi. Bakımın önemli olduğuna Kaya, "Genel olarak yağ bakım olarak oluyor. Genel yağ bakımlarını değiştiriyoruz, filtreleri değiştiriyoruz, suyunu antifrizi olarak değiştiriyoruz. Çünkü önümüzde kış olduğu için hava sıcaklıkları çok düşüyor ama motorların donma riskine karşı hazırlıyoruz. Genel olarak komple bir elden geçiriyoruz, elektrik aksamları ve mekanik olarak onları kontrol ediyoruz. Ondan sonra çiftçiler araçlarını yavaş yavaş istirahat çekiyorlar zaten. Genelde ilk usta biz benim ifademe göre traktör sahibidir. Çünkü ilk genel kontrol traktör çalıştırmadan önce etrafını dolaşarak, yağını suyunu kontrol ederek onları bir genel kontrol yapması gerekiyor. Yaptığı zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fark etmediği zamanda olursa yolda kaldığı zaman bu yol yardımımız var. Yani eksi 20 dereceden eksi 40 dereceye kadar soğuk olduğu yerler oluyor. Traktörleri kapalı yerlerde muhafaza etmeleri daha mantıklı oluyor. Çünkü soğuk görmüyor, cereyan yapmıyor, kış sezonu görmediği için daha iyi olur. Branda ile örtmesi de daha iyidir. Yani kışın karda, kar suyu biraz kaporta aksamını mahvediyor, boyayı olumsuz etkiliyor. Ondan sonra ara sıra bir hafta içinde ya da 3-4 gün içinde ara sıra çalıştırmaları daha mantıklı akünün deşarj olması, motorları beyinli traktörler olduğu için kendini bir yenilemesi lazım" dedi.

"10- 15'e beygire kadar güç olarak düşüyor"

Yapılmayan bakımların traktörün gücünü 15 beygire kadar düşürdüğünü belirten Serhat Kaya, "Bakımlar yapılmaz ve kapalı yerde muhafaza edilmezse, traktör çalışmazsa, performans olmaz, güç olmaz, istediği gücü de alamaz. Yani çok arıza yaratır. Mazot filtreleri zamanla şişiyor. Bunlar şiştikçe 10- 15'e beygire kadar güç olarak düşüyor. Bu sefer de ne oluyor, yakıt tüketimi çoğalıyor, güç düşüyor. O yönden çok sıkıntılar yaşarlar. Bir günü hesaplarsak 20 litreye yakın yakıt fazla yakabiliyor. Motorun ömrü kısalıyor, hava filtresini temizleniyorlar, o toz toprak doluyor, tıkanıyor, emiş gücü de zayıflıyor o tür sorunlar yaşanıyor. Bakım maliyetleri yani şu andaki piyasaya göre 5 bin liradan başlıyor, yani 17- 18 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunları yaptırmak ne gibi sıkıntıları motorun gücü düşüyor, yakıt çoğalıyor, yani yağlama sistemi zayıfladığı için biraz daha sorun yaşanabiliyor. Bakım yapılmadığı takdirde 100 bin liradan başlıyor maliyeti" ifadelerini kullandı.