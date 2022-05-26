Denizli'de traktörden düşen sürücü öldü - Haberler

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Denizli'de traktörden düşen sürücü öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de traktörden düşen sürücü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktörden düşen kadın sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktörden düşen kadın sürücü hayatını kaybetti.

Belenardıç Mahallesi'nde Raziye Arslan (51) 20 PU 352 plakalı traktörle manevra yaptığı sırada traktörden düşerek başından ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada, Arslan'ın babası Yusuf Oka'nın da geçen yıl traktör kazasında öldüğü belirtildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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