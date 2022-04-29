Trabzonsporlular kutlamalar için kente akın ediyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaştığını, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın ardından yapılması planlanan kutlamalar için Trabzonsporluların şehre gelmeye başladığını ifade etti.

Ustaoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un tarihi günlerini, haftalarını yaşadığını belirterek, bu anlamda şehrin yöneticileri olarak ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla detaylı toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantılarda, Trabzonspor'un, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi, sırası ve sonrası için alınacak tedbirlerin değerlendirildiğini ifade eden Ustaoğlu, "Hepimizin özlemle, hasretle şampiyonluğunu ilan edeceğini büyük bir ihtimalle beklediğimiz hafta sonundaki kutlamalarla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirmesini yaptık. Hepimizin ileride büyük heyecanla anılarında, hatıralarında anlatacağı güzel bir günü ve anı hep birlikte yaşayacağız. Arzumuz ve isteğimiz, hiçbir hüzne dönüşmeden büyük coşku ve heyecanla bu şampiyonluğun doyasıya kutlanması ama diğer taraftan da bizim sevincimizi kursağımızda bırakacak üzüntünün ve acının yaşanmaması." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tedbirlerin alındığına işaret eden Ustaoğlu, "Bayram boyunca trafikle ilgili aldığımız tedbirler var. İlave personel takviyelerimizle tüm güzergahlarımızda arkadaşlarımız planlı çalışmalarını yaptılar. Arzumuz, bu sürecin güzel bir şekilde, hiçbir sıkıntıya mahal vermeden geçmesi, geçeceğine de inanıyorum." dedi.

Ustaoğlu, sahada Trabzonspor Kulübünün sorumluluğundaki özel güvenlik personelinin görev yaptığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Onların sayısını artırdık, 1000 civarı özel güvenlikçimiz olacak. O gün Trabzon'daki tüm emniyet ve jandarma personelimizle hazırlıklıyız. Dışarıdan da bizim ihtiyacımıza binaen ilave emniyet personelimizi talep ettik, onlar da gelecekler. Sadece maç anında değil, maçtan önce ve maçtan sonra vatandaşımızın coşkusunu, heyecanını yaşayacağı meydanlarda da gerekli tedbirlerimizi alıp, inşallah sıkıntısız şekilde bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Kutlamalar iki noktada yapılacak

Vatandaşlara, özellikle maç günü stada giderken ciddi bir trafik sorunu yaşanmaması için özel araçlarını kullanmamalarını tavsiye eden Ustaoğlu, stadın şehre çok uzak olmadığını, gezerek ve eğlenerek çok rahat bir şekilde ulaşabileceklerini anlattı.

Vali Ustaoğlu, kutlamaların şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerindeki Millet Bahçesi'nde yapılacağı, bunun için de düzenlemelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Şehir olarak yaklaşık bir aydır sesleniş içinde olduklarına da dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Toplumun her kesimin sahiplendiği, 'mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla çıktığımız güzel bir sloganımız oldu. Bizim de temennimiz ve arzumuz, bu coşkunun, bu heyecanın güzel bir şekilde yaşandığı bu ortamı hüzne çevirecek bir olumsuzlukla karşılaşmayalım. Gerçekten bu bizim tüm sevincimizi kursağımızda bırakır. Temennimiz ve arzumuz, vatandaşımız doyasıya bu şampiyonluğu kutlasın ama silahlara sarılmayalım, birbirimize sarılalım. Bizim bu çağrımıza Trabzon'u seven, Trabzon sevdalısı herkesin uyacağına canıgönülden inanıyorum."

Uçak ve otobüslere ek seferler konuldu, oteller doldu

Ustaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmak üzere üç bayramın kutlanacağı bir hafta olacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada da bizim aldığımız bilgi, hava yolunda ciddi ek seferler düzenlendi. İlimize üç gün içerisinde sefer olarak gidişli-dönüşlü toplamda 46 ek sefer var. Bu gerçekten son yıllardaki büyük bir rakam. Bunun dışında otobüsle ilimize ortalama günde 120-140 civarında otobüs gelirken, şimdi aldığımız bilgi bunun 250-300 civarına çıktığı yönünde. Diğer taraftan vatandaşlarımızın hem bayram münasebetiyle hem de 'Trabzonspor'un bu heyecanını, coşkusunu biz Trabzon'da yaşayalım' düşüncesiyle yüzlerce, binlerce vatandaşımız akın ediyor, bunun duyumlarını da alıyoruz. Bakanlığımızın da başlattığı çalışmalar çerçevesinde, trafikte kurallara uyarak, hiç canımızı acıtacak en ufak sıkıntı yaşamadan, özellikle kemerimizi de takarak yolculuk yapılması çağrısını buradan yapıyorum."

Vali Ustaoğlu, Trabzon'a günlük tarifeli uçak sayısının ortalama 25-30 civarında olduğunu, ek seferlerle bu sayının yaklaşık iki katına çıktığını aktardı.

Bu coşkuyu yaşamanın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Bizler de tüm şehrimizin yöneticileriyle birlikte halkımızın bu coşkusuna, heyecanına ortak olacağız ama bu coşkumuzu ve heyecanımızı iyi bir şekilde yaşayabilmek için 'mutluluğa kurşun sıkma', 'birbirimize sarılalım, silahlara sarılmayalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, şehirdeki kamu misafirhaneleri de dahil tüm otellerin rezervasyonlarının dolduğuna işaret ederek, "Hatta zaman zaman bana da telefon edip yardım isteyenler oluyor bu noktada. Artık vatandaşlarımız misafirlere evlerinin kapılarını açsınlar, oteller de doldu, hep birlikte bu bayramı, bu çifte bayramı kutlayalım." dedi.