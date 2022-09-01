Trabzonspor'un Maxi Gomez transferi sonrası Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a ateş püskürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği ve imza aşamasına getirdiği Maxi Gomez'i renklerine bağladı. Yaşanan durum üzerine binlerce Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ali Koç'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Arap saçına dönen forvet transferinin bir türlü bitirilememesi sosyal medyada ses getirdi. Son olarak Maxi Gomez'in Trabzonspor'a kaptırılması taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu. Twitter kullanıcıları, yaptıkları binlerce paylaşım ile Ali Koç istifa etiketini gündeme bomba gibi düşürdü.

MAXİ GOMEZ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe,bir süredir ilgilendiği ve maddi anlamda sıkı pazarlık yaptığı Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptırdı. Yaşanan transfer sonrası, forvet oyuncusu bekleyen taraftarlar ise Ali Koç'a ateş püskürdü. Bazı taraftarlar ise Başkan Ali Koç'un başarısız yönetimi sonrası Aziz Yıldırım çağrısı yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: