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Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Maçta Edin Visca ve Simon Banza'nın golleriyle galip gelen bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig 7 hafta müsabakasında Trabzsonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Rakibini 3 golle geçen bordo-mavililer 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzson temsilcisine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Edin Visca ve 45+4'te ve 54. dakikada Simon Banza Kaydetti.

Konyaspor'un mücadeledeki gollleri ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 89. dakikada Hamidou Keyta'dan geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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