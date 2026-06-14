Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahadır Özgüvenç ve futbolcular, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile görüşen ekip, komutanlık binasını gezdi ve jandarma görev köpeklerinin gösterisini izledi. Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahadır Özgüvenç ve futbolcular, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Bordo-mavilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeliyle bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, komutanlık binasını gezerek bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın, teknik ekip ve oyunculara çeşitli hediyeler takdim etti.
Özgüvenç de günün anısına Yakın'a Trabzonspor forması hediye etti.
Ziyaret, jandarma görev köpeklerinin gösterisinin ardından hatıra fotoğrafıyla sona erdi.