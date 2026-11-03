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Trabzonspor asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın amcası Turgut Kafkas hayatını kaybetti

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Trabzonspor, eski altyapı koordinatörü ve divan üyesi Turgut Kafkas'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüp, asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın amcası olan Kafkas'ın cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceğini bildirdi.

Trabzonspor'un eski altyapı koordinatörü ve divan üyesi Turgut Kafkas, hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın amcası Turgut Kafkas'ın vefat ettiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, merhum Turgut Kafkas'a Allah'tan rahmet, başta asbaşkan Zeyyat Kafkas olmak üzere ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Turgut Kafkas'ın cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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