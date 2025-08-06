Trabzon'un 5. Bölge Teşvikleri İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un 5.'nci bölge teşvikleri kapsamına alınması ve Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilmesi için başlattıkları imza kampanyasına 213 sanayici ve ihracatçının katıldığını söyledi.

DKİP'de düzenlenen toplantıda konuşan Gürdoğan, Trabzon uzun yıllar yatırım teşviklerinde 3.'ncü bölge statüsünde bulunduğunu belirtti.

Kentin 5.'nci bölge teşvikleri kapsamına alınması için imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Gürdoğan, "Bu kampanya kısa sürede büyük bir karşılık buldu. Trabzon'un dört bir yanından 213 sanayici ve ihracatçımız bu haklı mücadeleye gönülden destek verdi, imzasını attı. Bu destek, Trabzon'un ortak iradesinin en somut göstergesidir." diye konuştu.

Gürdoğan, kendilerine 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır da bölge teşviklerine ilişkin sunum yaptı.

DKİB Fındık Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk de Türk fındığına değer katmak için çalıştıklarını vurguladı.

Amaçlarının 760 bin hektarlık alandaki üretim miktarını artırabilmek olduğunu vurgulayan Arslantürk, şunları kaydetti:

"Bu artırmayla birlikte hedefimiz olan ihracatta 5 milyar toplam cirolu 6 milyar dolarlık bir hedefe ulaşmak. Buradan bir de bu sezona özel beklentimi de söyleyebilirim. Belki ihracatta 250-260 bin ton iç karşılığı bir tüketim yapılacaktır ama 3,5 milyar dolara yakın tüm zamanların tarihi bir rekorunu kırmaya hazırlanıyoruz. 2025-2026 sezonunun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."