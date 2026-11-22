Trabzon Ortahisar'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Beşirli Spor Kompleksi arkasındaki otopark alanında otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Beşirli Spor Kompleksi arkasında bulunan otopark alanında park halindeki 76 AAR 719 çekici plakalı tıra, O.K'nin kullandığı 61 AEJ 692 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.