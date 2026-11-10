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Trabzon Of'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı spor oyunları için planlama toplantısı yapıldı

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Trabzon Of'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı spor oyunları için planlama toplantısı yapıldı
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Trabzon Of'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak spor oyunları için planlama toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği yürüttüklerini ve okulların önceki başarılarını bu yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trabzon'un Of ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek spor oyunlarına yönelik planlama toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, müdürlük salonundaki toplantı, ilçede spor alanında güzel ve başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kabahasanoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını ifade ederek, "Yavrularımız için spor alanında projeler yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda okullarımız ilde ve ülke genelinde önemli başarılar elde ettiler. İnşallah bu yıl da bunun üzerinde başarılar elde ederiz." dedi.

Of Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel de Trabzon genelinde ilçenin spor alanındaki başarılarının ve katılımın çok iyi olduğunu belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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