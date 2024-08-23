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Trabzon Havalimanı'nda Yeni Hizmet Binaları Hizmete Açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletme çalışmalarının tamamlandığını ve yeni hizmet binalarının 27 Ağustos'ta hizmete açılacağını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Trabzon Havalimanı'nın artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesinin artırılması amacıyla başlattıkları yenileme çalışmalarının tamamlandığını, yapımı tamamlanan yeni hizmet binaları ve alanlarını 27 Ağustos Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu. Yeni hizmet binalarını Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binasını 3 bin 77, CIP yolcu binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettiklerini söyledi.

'EN YOĞUN 9'UNCU HAVALİMANI KONUMUNDA'

Trabzon Havalimanı'nda artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlattıkları genişletilmesi çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanımız, ülkemizin en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda. 2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız" dedi.

'SEYEHAT DENEYİMİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, ısı merkez binası ve CIP Terminali'nin açışını gerçekleştireceklerini kaydederek, bu binalarda yapım çalışmalarının bittiğini bildirdi. Birinci Rotunda yapısının yapım işlerinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hizmet binalarımızı Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptık. Dış hatlar gelen yolcu terminalini 3 bin 77 metrekare büyüklüğünde, havalimanımıza kazandırdığımız yeni CIP Yolcu Binası'nı ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettik. Yeni CIP terminalinin modern mimarisi ve donanımı ile yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek hizmetler sunacağız ve seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkaracağız. Dış hatlar gelen yolcu terminalinin 100 metre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplama standardında olan karayolu bağlantı çalışmalarını da eş zamanlı olarak bitirdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ekonomi Trabzon Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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