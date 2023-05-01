Trabzon'dan Kozluk'taki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi desteği

Trabzon'un Of ilçesi Şehit Ahmet Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine kırtasiye ve spor malzemesi gönderildi.

Trabzon'un Of ilçesi Şehit Ahmet Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine kırtasiye ve spor malzemesi gönderildi.

Kozlu köyünde anasınıfı öğretmenliği yapan Elif İşcan, Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Ahmet Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan arkadaşı Seda Duran'a okulun malzeme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Köy okuluna destek olmak için kolları sıvayan Duran, öğretmen ve öğrencilerin katkısı ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün desteğiyle içerisinde oyuncak, kitap, kırtasiye, spor ve laboratuvar malzemelerinin bulunduğu paketleri köy okuluna gönderdi.

Gönül köprüsüne vesile olan ana sınıfı öğretmeni Elif İşcan, eğitim alanında yardımlaşma ve dayanışmanın önemli olduğunu belirterek "Okulumuza gönderilen malzemelerle daha kaliteli bir eğitim vermiş olacağız. Bu destek ile öğrencilerimizin akademik başarılarını arttıracağız" dedi.

Eğitim malzemelerinin yanında öğrencilere ayrıca Trabzonspor forması hediye edildi.