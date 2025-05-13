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Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, 61 Bin Öğrenciyi Ağırladı

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, 61 Bin Öğrenciyi Ağırladı
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Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Trabzon ve çevresindeki 7 ilden 61 bin 573 öğrenciyi ve 31 bin 649 öğretmen ile veliyi ağırladı. Merkez, bilim ve teknoloji alanında gençlere ilham vermeyi hedefliyor.

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, açıldığı Kasım 2023'ten bu yana 7 ilden 61 bin 573 öğrenciyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, bilim meraklılarını buluşturan önemli bir adres haline geldi.

Merkezi, Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'taki 698 okuldan 61 bin 573'ü öğrenci, 31 bin 649'u da öğretmen ve veli olmak üzere 93 bin 222 kişi ziyaret etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilim ve teknoloji alanında gençlere ilham vermek ve onları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirilen merkezimiz, açıldığı günden bu yana ilgi görüyor. Merkezimiz, kısa sürede sadece Trabzon'un değil, çevre illerin de dikkatini çeken önemli bir bilim yuvası haline gelmiştir. Merkezimizde düzenlenen atölye çalışmaları, bilimsel sergiler ve etkileşimli etkinliklerle gençlerimizi araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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