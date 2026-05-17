Yurttaş, Trabzon'da Saha Çalışması Yürüten CHP'li Öztürkmen'e Yakındı: "3 Kişilik Aileyim, Geçinemiyorum"

(TRABZON) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'e dert yanan bir yurttaş, gelirlerinin yetersiz olduğunu ileterek, "3 kişilik bir aileyim, eşim, oğlum, ben ve bir de kirada oturuyorum. Nasıl yaşamamı, geçinmemi tavsiye edersiniz?" diye sordu. Emekli bir yurttaş ise, "Oğlum bak dişlerimi yaptıramıyorum. Param yok ki yaptırayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve bütün ilçelere ziyaret gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına devam ediyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen; CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ile Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde saha ziyaretleri yaptı.

Trabzonlu bir vatandaş, Öztürkmen'e geçinemediği için dişlerini yaptıramadığını ileterek, "Oğlum bak dişlerimi yaptıramıyorum. Param yok ki yaptırayım. Emekliyim. Yetmiyor. Kiradasınız. Yetmiyor. Sigorta yapıyor ama alıyor dünyanın parasını. Her şey para, parasız bir şey yok ki. Eskiden az bir şey alırdı şimdi öyle bir şey yok" dedi.

Bir başka esnaf ise ülkeyi muhalefetsiz bırakmamaları gerektiğini söyleyerek, "Muhalefete ihtiyaç var. Yarın sen başa gel, öbürü muhalefet olsun. Doğru, faydalı olan çalışma yapın. Bugün ben A'ya veririm, yarın B'ye veririm, öbür gün C'ye veririm. Benim oyum hak edene. Ama hak edeceksin benim oyumu" ifadelerini kullandı.

Bir başka Trabzon sakini ise eşinin özel sektörde çalıştığını ve tek maaşla geçinemediklerini anlatarak, "Maaşımız yetmiyor tabii ki. Özel sektörde çalışıyor eşim, nasıl yetecek? Hesap kitap ortada. Durum ortada her şey ortada. Tek maaş, özel sektörde çalışıyor, 3 kişilik bir aileyim; eşim, oğlum, ben. Bir de kirada oturuyorum. Nasıl yaşamamı, geçinmemi tavsiye edersiniz? Nasıl geçinilebilir? Ben şu an oğlumu evlendireceğim tek maaşla, fazla söze gerek yok" diye konuştu.

"AK Parti'ye 3 seçimdir destek vermiyorum, sandığa da gitmiyorum"

Bir başka vatandaş da "karasız seçmen" olduğunu bildirerek, "AK Parti'ye son 3 seçimdir destek vermiyorum, sandığa da gitmiyorum. Bu saatten sonra ister AK Parti olsun ister CHP ama doğru kişi" ifadelerini kullandı.

