Trabzon'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinliği

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Ganita sahiline kurulan stantlar ve oyun alanlarında, vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken; tenis, parkur yarışması ve halat çekme gibi çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, gazetecilere, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele konusunda sahada en önemli derneklerden biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlendiğini belirten Güner, "Sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek nesiller yetiştirebilmek bizim için çok önemli. Bu bir farkındalık günü, bu farkındalığı herkese yayıp, nasıl mücadele edildiğini, sahada neler yapılması gerektiğini paylaştığımız bir gün." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise "Spor Şehri Trabzon" olarak her yıl 26 Haziran'da düzenlenen etkinlikte gençleri bilgilendirmek için bulunduklarını anımsatarak, "Amacımız burada tabii zararlı alışkanlıkların önüne geçmek, iyi alışkanlıkları kazandırmak için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız bu tür etkinliklerden faydalandığı zaman, zararlı ve kötü etkinliklerden uzaklaştırmış oluyoruz. Biz de her zaman iyi alışkanlıklar kazandırmaya, spor ki bunların en önemlisi." ifadesini kullandı.