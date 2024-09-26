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Trabzon'da Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Protokolü

Trabzon'da Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Protokolü
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu arasında sağlık turizmini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Proje, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi üzerine odaklanacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu (ATDF) arasında Trabzon'un sağlık turizmini geliştirmek için işbirliği protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATDF Genel Başkanı Salih Altınışık, Başkan Yardımcısı Metin Töman ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda Özgenç Yılmaz, TTSO'nı ziyaret ederek Başkan Erkut Çelebi ile bir araya geldi. Ziyarette başta sağlık turizmi olmak üzere ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TTSO Başkanı Çelebi ve ATDF Genel Başkanı Altınışık arasında Uluslararası Sağlık Zirvesi konulu işbirliği protokolü de imzalandı.

Trabzon'un sağlık turizmini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine destek olmak, yenilikçi sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, uluslararası üniversiteler arasında bilgi transferi gerçekleştirilmesi konusunda iki kurum arasında işbirliği yapılacak.

Çelebi, proje kapsamında hedef pazarlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Almanya ve Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler gurbetçilerimiz nedeniyle önemli bir hedef pazarımız. Özellikle Almanya'dan Trabzon'a direkt uçuşların olması da büyük avantaj. Bu anlamda ATDF ile önemli işbirliklerine imza atacağımıza ve şehrimizin sağlık turizmi kapasitesini geliştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınışık da protokolün her iki taraf ve Trabzon için güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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