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Trabzon'da özellikle yazın fındık başta olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı uzmanlar ve vatandaşlar mücadeleye devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mahallelerde 2024'ten beri "cuma buluşmaları" adı altında organize edilen toplantılarda, üreticiler ve mahalle sakinlerine eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de kahverengi kokarcanın kışlamak için sığındığı evlerin çevresi, çatı araları, kapı ve pencere kenarları ile fındık ve meyve bahçelerinde zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlar ilaçlanıyor.

Mahallelerde gerçekleştirilen toplantılarda 33 bin 473 kişiye, kahverengi kokarcanın biyolojisi, mücadele yöntemleri, kışlama davranışı, mekanik ve biyosidal mücadele uygulamaları gibi konularda bilgi aktarıldı.

Yomra ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt, kahverengi kokarcayla mücadele için bahçelere feromon tuzaklar kurulduğunu söyledi.

Yıl içinde 75 noktada 14 bin samuray arısının doğaya salındığını belirten Kurt, fındık hasadı öncesi ve sonrasında üreticilere ilaç dağıtıldığını, haftada bir gün de vatandaşların hem kahverengi kokarca hem de tarım konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Kurt, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 500 rakım altındaki bütün meskenlerde hava koşulları el verdiği sürece ilaçlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Yaşar Hoşgör de mahallede görüldüğü günden beri kahverengi kokarcayla mücadele ettiklerini, bu yıl zararlının geçen yıllara oranla daha az miktarda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA