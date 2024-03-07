Trabzon'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yalıncak Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Hasan Avcı (47), yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.