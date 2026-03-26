Arsin'de Fındık Fabrikasında Yangın

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekiplerin çalışmalarını inceleyen Vali Tahir Şahin, gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 110 personel ve 40 araçla alevlere müdahale ettiğini söyledi.

Vali Şahin, kurumlar arasında koordineli çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Şükürler olsun ki bir ölüm olayı gerçekleşmedi. Hafif 3 yaralı vatandaşımız sağlıklarına kavuşup bugün itibarıyla hastanelerden ayrılacaklar." dedi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde daha önce yangınların meydana geldiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının olaylara çok kısa sürede müdahale yeteneklerini de gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası, mal yerine gelir. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulumuza, belediyemize ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabb'im daha büyüklerinden bizi muhafaza etsin."

Şahin, hasar tespit çalışmalarının Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetimi koordinesinde sürdürüleceğini kaydetti.

Vali Şahin'e, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya eşlik etti.