Trabzon'da EuroBasket 2025 Finali için Dev Ekran Kurulacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynayacağı karşılaşma Trabzon'da kurulacak dev ekrandan izlenebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu akşam saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı mücadele için Atatürk Alanı'na dev ekran kuracağı belirtildi.

Etkinliğin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildiği aktarılan açıklamada, "Binlerce vatandaş final heyecanını tek yürek olarak yaşayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de tüm Trabzonluları bu heyecana ortak olmaya davet ettiği kaydedildi.