Trabzon'da drift yapan 2 motosiklet sürücüsüne 92 bin 616 lira ceza
Trabzon'un Araklı ve Akçaabat ilçelerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 92 bin 616 lira ceza verildi. Sürücülerin belgelerine ise 2 ay süreyle el konuldu.
Trabzon'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 92 bin 616 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ve Akçaabat ilçelerindeki denetimlerde, 2 motosiklet sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.
Sürücülere, toplam 92 bin 616 lira ceza uygulandı, sürücü belgelerine ise 2 ay süreyle el konuldu.