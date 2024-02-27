Trabzon'da drift yapan 2 motosiklet sürücüsüne 92 bin 616 lira ceza

Trabzon'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 92 bin 616 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ve Akçaabat ilçelerindeki denetimlerde, 2 motosiklet sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Sürücülere, toplam 92 bin 616 lira ceza uygulandı, sürücü belgelerine ise 2 ay süreyle el konuldu.