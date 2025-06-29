Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri
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Trabzon'da düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yağlı direk yarışı yapıldı. Yarışmacılar, gres yağıyla kaplı 12 metrelik direğin ucundaki bayrağı kapmak için mücadele etti. Vali Yardımcısı Kızıltoprak ve Belediye Başkan Vekili Gülay, denizcilik kültürünün önemini vurgulayarak, etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı direk yarışması gerçekleştirildi.

Trabzon Bölge Liman Başkanlığınca Faroz Balıkçı Barınağında yapılan etkinlikte yarışmacılar, gres yağıyla kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucunda asılı bayrağı kapmak için kıyasıya mücadele etti.

Direğin üzerinde ayakta kalarak bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gücü ekonomisinden, toprağından, coğrafyasından, tarihinden, yetişmiş insan gücünden geçer. Bizim için Lozan'da karasal topraklarımız açısından bir egemenliğimiz tanınmıştı ama 1 Temmuz 1926'da da denizdeki egemenliğimiz tanınmış oldu. Bu noktadan ötürü de bugün 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu tarihi adım ekonomik bağımsızlığımızın ve denizciliğe verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biridir. Denizci bir millet olma yolunda atılan bu adımın üzerinden geçen 99 yılın ardından bugün hala aynı kararlılıkla denizlere sahip çıkıyor, deniz kültürünü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte düzenlenen halat çekme, yüzme, denizde top toplama yarışları da eğlenceli anlara sahne oldu.

Öte yandan, Akyazı Spor Kompleksi mevkisinde dün başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları da tamamlandı.

Yarışmalarda başarı gösteren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinliklere, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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