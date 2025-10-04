Trabzon'da Çiftçilere Kışlık Sebze Tohumu ve Fide Dağıtımı

Trabzon'da çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kışlık sebze tohumu ile fide dağıtımı yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe destekli ürünlerin dağıtıldığı belirtildi.

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen program ile ıspanak, maydanoz, roka, semizotu tohumları, marul çeşitleri ve kırmızı lahana fidelerinin çiftçilere teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarımsal üretimin çeşitliliğinin artırılması ve kışlık sebze üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.