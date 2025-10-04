Haberler

Trabzon'da Çiftçilere Kışlık Sebze Tohumu ve Fide Dağıtımı

Güncelleme:
Trabzon'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik kışlık sebze tohumu ve fide dağıtımını gerçekleştirdi. TAKE Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe destekli ürünler sağlanarak kışlık sebze üretiminin artırılması hedefleniyor.

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen program ile ıspanak, maydanoz, roka, semizotu tohumları, marul çeşitleri ve kırmızı lahana fidelerinin çiftçilere teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarımsal üretimin çeşitliliğinin artırılması ve kışlık sebze üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
