Trabzon'da Av Sezonu Bereket Getirdi: Hamsi ve İstavrit Tezgahlarda

TRABZON'da av yasağının sona ermesi ile tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık istavrit olurken, başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı. Av sezonu bereketli geçtiği Trabzon Balıkçılar Hali'nde; hamsi kilosu 150, istavrit 200, mezgit 300, çupra 300, somon 350, tirsi ise 250 liradan satışa sunuldu. Bol avlanan hamsi, vatandaşın ilk tercihi oldu.

HAMSİ VE İSTAVRİT BOL

Balıkçı Yiğit Bekar, hamsinin bol avlandığını ifade ederek, "Bugün hamsinin fiyatı 150 liraya düştü. 7-8 gündür hamsini kilosu 250-300 lirayı buluyordu. Bugün bolluk var. İstavrit de bol ilerliyor. Denizde insansız hava aracını patlattılar. O sıra hamsi yoktu ama aynı yerde istavrit avlandı. Bu da patlamadan daha çok hava durumuyla alakalıydı. Vatandaşlar da hamsi ve istavrit tercih ediyorlar" dedi.

'ATOM PATLASA DA BALIK DÖNGÜSÜ AYNI SEYREDER'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, Trabzon açıklarında imha edilen insansız deniz aracının balık avına etkisi olmadığını belirterek, "1 haftadır büyük balıklarla sıkıntı vardı ama inşallah bundan sonra hamsi eski bolluğuna devam edecek. Vatandaş da bekliyor, biz de umutluyuz. İnşallah sezon güzel devam edecek. Diğer balık çeşitleri de tezgahları süslüyor. Mezgit, barbun, tirsi, kırlangıç ve levrek var. Mevsiminin sürecine göre balıklar tezgahları süslüyor. Denizde milyonlarca deney yapılıyor. Hamsi kaçsa yine kaçardı. İnsansız deniz aracı balıkçıların ağına düşen bir mayındı onu da devlet birimleri aldı inceledi ve imha etti. 'Bomba patladı, balıklar gitti' denildi. Alakası olmayan bir durum. Aynı bölgede hamsi, istavrit ve mezgit avlanıyor. Balık, İspanya'dan başlar Rusya'ya gider. Bu bir döngüdür. Atom patlasa da bu balık döngüsü aynı seyreder. Bundan sonra hamsi daha da iri olacak. Bizler satacağız, vatandaşlar da tüketecek" diye konuştu.

'FİYATLAR UYGUN'

Müşteri Ali Demir, balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade ederek, "İzmit'ten geldim. Burası benim memleketim. Balıklar güzel, fiyatlar uygun. Genelde hamsi yiyoruz. Kızartarak ve buğulamasını yaparak yiyoruz. Balık lezzetli oluyor, kışın seviliyor. Kışın balıktan başka bir şey yenmez" ifadelerini kullandı.

Hatice Ersoy da "Hamsi çok taze, tezgahlar güzel. Hamsiyi de diğer balıkları da yiyoruz. Bugün 150 liraydı ben de aldım" dedi.