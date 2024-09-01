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Trabzon'da 2024 Yılının Ahisi, Kalfası ve Çırağı Belirlendi

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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan seçimde, 2024 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi. Ahşap oyma ustası Yaşar Ercin, hasır işlemeci Temel Atakan Kılıç ve terzi Gülhanım Başaran seçilen isimler oldu.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) 2024 yılının ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği bildirildi.

TESOB'tan yapılan açıklamada, Birlik tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde, yılın ahisinin ahşap oyma ustası 79 yaşındaki Yaşar Ercin, kalfasının hasır işlemeci Temel Atakan Kılıç ve çırağının da terzi Gülhanım Başaran olarak belirlendiği bildirildi.

Yılın ahisi seçilen 79 yaşındaki Yaşar Ercin'in, Akçaabat ilçesindeki babasının atölyesinde çocuk yaşlarda mesleğine başladığı vurgulanan açıklamada, "Ağabeyi ve kardeşiyle aile mesleği olan marangozluğa gönül veren Yaşar Ercin, yıllar içinde özellikle camilerin ahşap oymaları konusunda uzmanlaştı." denildi.

Açıklamada, yılın kalfası seçilen 17 yaşındaki Temel Atakan Kılıç'ın da aile dostlarının tavsiyesi üzerine hasır işlemeciliğine başladığı aktarılarak, yılın çırağı seçilen 15 yaşındaki Gülhanım Başaran'ın da Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde Terzilik ve Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitimini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenleri kutlayarak, "Eylül ayında yapılacak Ahilik Haftası kutlamalarında protokolümüzle birlikte kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Mesleklerini şevkle sürdürdükleri, üretime katkı verdikleri için kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Atakan Kılıç Ekonomi trabzon Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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